Ein Autotransporter war Donnerstagfrüh um 8.30 Uhr in einen Unfall auf der A 9 Pyhrn Autobahn südlich von Graz verwickelt. Das voll beladene Schwerfahrzeug geriet in Fahrtrichtung Süden kurz vor der Anschlussstelle Seiersberg aus bisher unbekannter Ursache auf der kerzengeraden Strecke offenbar außer Kontrolle, durchbrach die Mittelleitwand und blieb dann quer über alle drei Fahrstreifen stehen. Die A 9 in Richtung Süden ist dadurch total gesperrt, die Asfinag leitet den Verkehr bei Graz-Nord durch das Stadtgebiet ab, bei Seiersberg kann man wieder auf die Autobahn auffahren.