Minister nicht auf Gewinnmaximierung gedacht

Für die Auktion im Frühjahr nächsten Jahres sind im Budget vorerst 350 Millionen Euro eingeplant. Wobei Reichhardt, wie schon sein Vorgänger Norbert Hofer (FPÖ), den Fokus nicht auf die Gewinnmaximierung für den Bund legt. Vielmehr soll den Netzbetreibern noch genug Geld bleiben um das Netz auch rasch auszubauen, so Reichhardt. Sämtliche Mobilfunknetzbetreiber befinden sich in ausländischer Hand, bei A1 hat die mexikanische America Movil das Sagen (der Staat hält noch ein Viertel am ehemaligen Monopolisten), Magenta (vormals T-Mobile) gehört der Deutschen Telekom und „3“ dem chinesischen Mischkonzern Hutchison.