Zum vierten Mal seit der Rückkehr nach Spielberg geht am Sonntag der Motorrad-Grand-Prix von Österreich in Szene. Superstar Marc Marquez kämpft dabei eine Woche nach seinem 50. Sieg in der MotoGP gegen einen bösen Fluch. Denn: der spanische Weltmeister und überlegene WM-Leader hat auf allen Strecken des aktuellen WM-Kalenders schon gewonnen, nur in Österreich noch nicht.