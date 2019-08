Ein unglaubliches Verhalten legte am Mittwoch Abend ein stark alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer (20) in Wattens an den Tag! Er verursachte einen Unfall, im Zuge dessen an zwei Pkw erheblicher Sachschaden und an einem Lkw leichter Sachschaden entstand. Der Lenker blieb unverletzt.