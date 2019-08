Die 29-jährige Fahrzeuglenkerin aus Oberwart (Burgenland) war Mittwoch gegen 7 Uhr früh bei Ottendorf auf der Rittscheinstraße L…366 unterwegs gewesen, als sie aus Unachtsamkeit auf das Straßenbankett geriet, ihr Fahrzeug verriss und daraufhin mit dem Pkw ins Schleudern kam. Ihr Auto prallte gegen das Haus, wurde in Folge zwischen dem Haus und einem Nebengebäude eingeklemmt! Die junge Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins Spital gebracht. An der Fassade und am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.