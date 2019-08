Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann in dem Laib 22 Gramm Heroin verstecken wollte. Bei seiner Vernehmung gab der Serbe an, die Drogen in Wien gekauft zu haben, um sie in Salzburg weiterzuverkaufen. Das Heroin wurde sichergestellt. Der Mann wird, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg, auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen zur genauen Herkunft und den eventuellen Abnehmern sowie zur Qualität und dem Wert des Suchtmittels dauern noch an.