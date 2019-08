Als die Spezialkräfte einen ersten Anlauf zur Festnahme Atambajews in seinem Haus unternahmen, versammelten sich nach Angaben eines Augenzeugen rund 1000 Unterstützer vor dem Haus des Ex-Präsidenten in einem Dorf nahe der Hauptstadt Bischkek und lieferten sich gewaltsame Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Am Abend forderte das Innenministerium nach eigenen Angaben Verstärkung an.