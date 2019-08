Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag einen Bankomat bei einer Bank in Nußdorf-Debant in Osttirol gesprengt. Die Täter waren am Donnerstagvormittag noch auf der Flucht; eine großangelegte Fahndung blieb bislang ohne Erfolg, sagte ein Sprecher der Polizei. Auch die italienische Exekutive sowie die Kärntner Polizei seien informiert worden.