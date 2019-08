Mit diesem ungewöhnlichen Schritt will die NGO den Druck auf die Regierung von Präsident Donald Trump erhöhen. Die Begründung lautet: Bei ähnlich hohem Gewaltniveau in anderen Ländern würde das Außenministerium in Washington US-Bürger nämlich vor einer Reise warnen. „Menschen in den Vereinigten Staaten können nicht wirklich erwarten, nicht zu Schaden zu kommen“, erklärte Ernest Coverson, Leiter der Kampagne zum Stopp von Waffengewalt bei Amnesty in den USA. „Einmal mehr wird es ernüchternd klar, dass die US-Regierung unwillig ist, für Schutz vor Waffengewalt zu sorgen“, erklärte er.