Wie das 2:1 am Mittwoch und die Tatsache, dass Basel den LASK sogar wortwörtlich am Boden hält. Der heute rasch nach Linz zurückkehre wollte. Geplant war, dass die gecharterte Boeing um 12 Uhr vom Airport Basel-Mülhausen abhebt. „Doch sie bekam keinen Slot“, sagt LASK-Europacup-Manager Harry Gartler. Kein Zeitfenster für diese Startzeit. Die nun 13.30 Uhr ist. Was in puncto Regeneration alles ändert. Die absolviert der LASK nun noch in Basel!