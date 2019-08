Außenamt: „Intensive Bemühungen" laufen

Aus dem Außenministerium hieß es am Mittwoch, in dem Fall liefen „intensive Bemühungen“ sowohl der österreichischen Botschaft in Teheran als auch des Außenamtes in Wien. Ressortchef Alexander Schallenberg habe sich zudem in einem Brief an seinen iranischen Amtskollegen Mohammad Javad Zarif gewandt. Ziel sei eine Verbesserung der Haftbedingungen sowie eine Freilassung aus humanitären Gründen. Der Iran betrachte den Mann freilich ausschließlich als Iraner.