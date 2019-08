Das Bedienkonzept ist das wohl einfachste und ablenkungsfreiste am Markt, die Anzeigen am digitalen Kombiinstrument wirken angenehm analog und sind ebenso gestochen scharf wie intelligent und der Gesamteindruck ist so hochwertig, dass man Mazda wohl bald als Premiummarke titulieren wird. Dazu passt, dass ein echtes Head-up-Display serienmäßig an Bord ist. Dazu passt allerdings nicht, dass die hinteren Türen und vor allem die Kofferraumklappe beim Schließen blechern klingen.