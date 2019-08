Übergewicht? Nicht in Form? Keine 100 Millionen Euro wert? Real Madrids „Königstransfer“ hatte in den vergangenen Wochen einiges an Kritik zu ertragen. Dass der Belgier definitiv ein ganz großer Könner seines Fachs ist, zeigte er in der 19. Minute des Testspiel-Krachers gegen Red Bull Salzburg - wie HIER bei uns im VIDEO zu sehen!