Das zuletzt genannte Trio steht damit am Donnerstag mit dem Rücken zur Wand, da es jeweils schon die zweite Niederlage in ihren Gruppen war. Für Doppler/Horst war gegen die als Nummer fünf gesetzten Italiener Daniele Lupo und Paolo Nicolai nichts zu holen, sie verloren 13:21,18:21. Am Donnerstag geht es für die als Nummer 21 gesetzten Österreicher um 18 Uhr gegen die Russen Sergej Gorbenko/Alexander Lichholetow (Nr. 28) um den Verbleib im Turnier.