Stellen Sie sich vor: Sie sind mit 130 km/h auf der Autobahn unterwegs in den Urlaub. Sie wollen sich ein wenig „einstimmen“ – und suchen auf Ihrem Handy nach einem guten Lied. Der ganze Vorgang dauert lediglich ein paar Sekunden. Ein Mini-Zeitfenster an Unachtsamkeit. Allerdings: Während des „Blindflugs“ – also jener Zeit, in der Ihr Blick nicht auf der Straße ruht – legen Sie pro Sekunde 36 (!) Meter zurück. In drei Sekunden überqueren Sie also ein ganzes Fußballfeld, ohne es zu merken.