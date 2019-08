Die Adler wollten mit Dan Bakala als Nummer eins in die neue Saison gehen - doch jetzt müssen sich die Villacher nach einem neuen Goalie umsehen. „Wir stehen mit mehreren Kandidaten intensiv in Kontakt. Draunter Top-Tormänner sowohl aus europäischen Ligen als auch aus Übersee. Bis kommende Woche soll alles fixiert sein“, so Vorstandssprecher Gerald Rauchenwald.