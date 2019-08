„Bei der Gelegenheit möchten wir uns vor allem bei den vielen Besuchern bedanken, die beim Flohmarkt jedes Jahr spenden. Dass wir jetzt 50 Jahre Flohmarkt feiern dürfen, ist eine ganz große Geschichte. Viele Besucher waren bereits als Kind Verkäufer und heute sind sie als Erwachsene immer noch dabei“, so Noll. 1,2 Millionen konnten die Stadtrichter bereits an Spenden weitergeben. Als Dankeschön werden am Freitag 500 Kokoskuppeln an die schnellsten Flohmarktbesucher verteilt.