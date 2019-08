„Hier ist die Infrastruktur perfekt“, lobte Frankfurt-Trainer Adi Hütter das Trainingslager des deutschen Fußball-Bundesligisten im Hotel Dilly in Windischgarsten. Zehn Tage verbrachte der Top-Klub bis letzten Sonntag in der Region Pyhrn-Priel. Mit im Gepäck nicht nur 60 Spieler, Trainer und Klub-Mitarbeiter, sondern auch Hunderte Anhänger, die allesamt Geld in der Region ließen.