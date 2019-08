„Schultaschen gehören nicht in den Müll. Viele Tiroler Familien freuen sich über gut erhaltene Stücke“, bringt es Nachhaltigkeitslandesrätin Ingrid Felipe auf den Punkt. Rechtzeitig vor Schulbeginn verteilen die Tiroler Sozialen Dienste, Caritas und Diakonie heuer insgesamt 554 runderneuerte Schultaschen unter Familien in Tirol – was übrig bleibt, geht an Familien in Rumänien und dem Kosovo.