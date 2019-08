Funde im Handwerkerviertel

Seit Anfang Juli wird in Aguntum wieder gegraben, bis Mitte August sind die Archäologen am Werk. Neben dem Kultbau am Forumsplatz wurden außerdem Funde im Handwerkerviertel gemacht. Im Handwerkerviertel wurden etwa Reliefsigillata, also Keramikscherben gefunden, die verschiedene Szenen abbilden. Darunter beispielsweise „Philosophen, die unter Bäumen in Denkerpose abgebildet sind“.