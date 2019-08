Was für ein starker, starker Auftritt: Der LASK hat sich bei seinem ersten Antreten in der Qualifikation für die Champions League in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht! Die Linzer gewannen das Hinspiel beim favorisierten FC Basel am Mittwoch mit 2:1 (0:0). Die Tore erzielten Gernot Trauner (50.) und Joao Klauss (82.) bzw. Luca Zuffi (87.). Die Tür ins Play-off um den Einzug in die Millionenliga ist für den LASK offen…