Was laut aktueller Gesetzeslage auch nicht klar sei, ist, ob man mit einem elektronisch angetriebenen Fahrrad überhaupt einen Anhänger mitführen darf. Die Anhänger müssen jedenfalls eine Reihe an Bestimmungen erfüllen. So darf der Beiwagen maximal eine Achse, also zwei Räder, haben. Auch die Beleuchtung mit Reflektoren an der Vorder- und Hinterseite müssen laut dem Juristen beachtet werden.