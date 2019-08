Die Landeswahlbehörde stellte gestern in St. Pölten die Weichen für die Abwicklung der Nationalratswahl am 29.September. So steht fest, dass zwischen Enns und Leitha acht Parteien antreten, gab Landtagspräsident Karl Wilfing bekannt. Neben den im Parlament bereits vertretenen Fraktionen stellen sich auch Grüne, Kommunisten sowie die Liste WANDL - diese steht für „Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, leistbarem Wohnen und radikaler Klimapolitik“ - dem Bürgervotum. Dieses entscheiden in Niederösterreich 1,29 Millionen Frauen und Männer in 2650 Wahllokalen.