Mehr als zwei Jahre nach den Schuldsprüchen im Salzburger Swap-Prozess wird der Oberste Gerichtshof (OGH) über die Nichtigkeitsbeschwerden in einer öffentlichen Verhandlung im Wiener Justizpalast entscheiden. Das gab der OGH am Mittwoch bekannt. In dem Swap-Prozess wurde auch der Salzburger Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) wegen Beihilfe zur Untreue verurteilt.