Seit einigen Jahren ist Schabus wegen gesundheitlichen Problemen in Rente. Bisher hat er mit dem wenigen Geld, dass er erhält, irgendwie das Auslangen gefunden. Zuletzt gab es aber wenig erfreuliche Post: „Mir wurde mitgeteilt, dass die Rente gekürzt wird“, so Schabus. In dem Schreiben steht, dass die Ausgleichszulage vorläufig eingestellt wird.