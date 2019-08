Nein, ein typischer Schlepper ist Ahmed M. sicherlich nicht. Darüber waren sich die meisten Gerichtskiebitze einig. Doch der Reihe nach. Perfekt integriert betrieb der gebürtige Iraker lange Jahre in Belgien einen Frisör-Salon. Doch gesundheitliche Probleme zwangen den vierfachen Familienvater zur Aufgabe seines geliebten Berufes. „Ich musste mein Geschäft verkaufen, hatte aber noch 30.000 Euro Schulden“, schilderte M. vor Gericht in Eisenstadt. Und so ließ er sich von einem vermeintlichen Freund zu einem verhängisvollen Entschluss verleiten: „Ich sollte Flüchtlinge illegal von Ungarn nach Österreich bringen.“ Um weniger aufzufallen, mietete sich der 42-Jährige in Italien ein Wohnmobil: „Kastenwagen werden kontrolliert, mit dem Camper hoffte ich, durchzukommen.“