„Bei Migration nicht wieder falsch abbiegen“

Was dem ÖVP-Chef Sorgen macht ist, dass die EU momentan dazu geneigt ist, „in der Migrationsfrage wieder falsch abzubiegen“. Es werde - seit Türkis-Blau nicht mehr im Amt sei - in der EU wieder über „Verteilung“ und nicht über die „Sicherung der Außengrenzen“ geredet, kritisiert Kurz. Was Österreich betrifft, sei es jetzt die Aufgabe, „diejenigen, die hier sind, zu integrieren“ und „nicht neue Migranten aufzunehmen“. „Wir haben mehr Beitrag geleistet als fast alle anderen“, ist sich Kurz, was die Leistung Österreichs in der Flüchtlingskrise 2015 betrifft, sicher.