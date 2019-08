Mobiler Fotodrucker

Wer es etwas moderner haben möchte, kann die Zoemini aber auch als mobilen Foto-Drucker nutzen und drahtlos via Bluetooth 4.0 mit dem Smartphone oder Tablet koppeln, was dank NFC-Unterstützung einfach von der Hand geht. Daraus ergeben sich gleich mehrere Vorteile. Zum einen kann nun per Live-View am Display des Mobilgeräts der Bildausschnitt perfekt bestimmt und der Ausschuss dadurch reduziert werden. Zum anderen bieten sich dank iOS- und Android-Apps zur Foto-Bearbeitung umfangreiche Möglichkeiten, die Aufnahmen persönlich zu gestalten und etwa mit Stickern, Schrift und dergleichen mehr zu versehen.