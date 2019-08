Bilder, die um die Welt gehen. Das war das Ziel der Initiatoren der „For Forest“-Ausstellung im Wörthersee-Stadion in Kärnten! Ab jetzt kann der weltweite Rummel beginnen, denn seit Mittwoch stehen die ersten Bäume in der Arena. Damit der Wald bis zur Eröffnung am 8. September fertig ist, muss auf Hochdruck gearbeitet werden.