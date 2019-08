Die Ausstattung wusste im Test über weite Strecken ebenfalls zu gefallen. Die beiliegende magnetisch an der Tastatur haftende Handballenauflage sorgt dafür, dass die Hände auch längere Zeit gut auf der Tastatur liegen. Die Multimedia-Tasten sind aufs Nötigste beschränkt, der für Lautstärke und andere Dinge nutzbare Drehregler macht eine gute Figur. Was manchen Nutzern vielleicht fehlen wird, ist ein USB-Port direkt an der Tastatur.