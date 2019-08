Präzise Eingaben, hohe Flexibilität

Der optische Sensor der Kone Aimo hat eine Auflösung von 12.000 dpi, ist also ausnehmend präzise und übertrug im Test auch schnelle Eingaben verzögerungsfrei und flüssig ins Spiel. Dass er direkt an der Maus einstellbar ist, ist dabei eine praktische Sache, kann man den Nager dadurch doch schnell an die Erfordernisse von Spielen oder Anwendungen anpassen und beispielsweise bei Shootern mit geringerer, am Desktop oder in Strategiespielen mit höherer Sensitivität arbeiten.