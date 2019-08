Nach der verpassten Olympia-Qualifikation hat Österreichs 470er-Duo David Bargehr/Lukas Mähr am Mittwoch bei der WM vor Enoshima wieder zu seiner Form gefunden. Das Team vom Yacht Club Bregenz klassierte sich im Segelrevier der Sommerspiele 2020 in allen drei Wettfahrten unter den ersten drei (3/1/2) und übernahm somit als Gesamt-27. die Führung in der Silberflotte.