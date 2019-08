Liebstes Haustier hier, Delikatesse in Asien

Von so einem Luxusleben können die zahlreichen Streunerkatzen in Süostasien nur träumen. Dort werden Katzen nach wie vor gefangen und brutal getötet, um danach gegessen zu werden. „Leider werden in einigen südostasiatischen Ländern Katzen und natürlich auch Hunde immer noch gegessen“, so Katherine Polak, Tierärztin und Leiterin der Vier Pfoten Streunerhilfe vor Ort. In Vietnam wird das Gericht „Thit Meo“ („Kleiner Tiger“) sogar immer beliebter. Generell glauben die Menschen, dass der Genuss von Katzenfleisch ihnen zu katzenähnlichen Eigenschaften verhilft, wie z.B. Beweglichkeit, Stärke und auch Glück, wie die berühmten „neun Leben einer Katze“.