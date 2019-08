Leberkäse statt Lachs: Austrian Bowls erobern Wien

Bei Austrian Bowls a la Kolin werden traditionelle Gerichte neu interpretiert. So bekommt man etwa bei der Backhendl-Bowl, den steirischen Klassiker in einer Schüssel statt auf einem Teller serviert. Und bei der Fleischlaberl-Bowl wird die Low-Carb-Version (nur ein halbes Brötchen) in der Bowl aufgetischt. Geschmacklich sind die österreichischen Schüsseln wirklich einwandfrei! „Aktuell wird am häufigsten die Fleischlaberl-Bowl bestellt“, erklärt Elsler.