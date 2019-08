Ein 29-jähriger und ein 22-jähriger Mann aus Deutschland unternahmen am Dienstag eine Wanderung in den Hohen Tauern. Von Mallnitz sollte es zum Arthur von Schmid-Haus auf 2275 Metern Höhe gehen. Beim Rückmarsch wählten sie eine andere Route und stiegen über das sogenannte Seeschartl in Richtung Kaponigtal nach Obervellach. Aufgrund der mangelhaften Tourenplanung und Wanderausrüstung kamen sie in die Dunkelheit und verirrten sich. Die Bergrettung Mallnitz barg die beiden Deutschen unverletzt kurz nach Mitternacht.