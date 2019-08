Der Täter wollte Geld, das der Pensionist ihm erst verweigerte. Dann schlug der Fremde so lange auf den alten Mann ein, bis ihm das Opfer mehrere Tausend Euro übergab. Anschließend fesselte der Täter den Pensionisten an den Armen mit Kabelbindern und an den Beinen mit einem Gürtel. Das Opfer wurde am Kopf verletzt.