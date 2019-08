Kurz vor 7 Uhr früh war die 29-Jährige aus dem Bezirk Oberwart (Burgenland) mit ihrem Pkw auf der Rittscheinstraße L366 aus Richtung Walkersdorf kommend in Richtung Ottendorf unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie - laut eigenen Angaben aus Unachtsamkeit - auf das rechte Straßenbankett, verriss ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern. Sie kam in der Folge links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Fassade eines Wohnhauses.