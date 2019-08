Was für ein Fußball-Leckerbissen! Serienmeister Red Bull Salzburg empfängt am Mittwochabend (ab 19 Uhr) in Wals-Siezenheim den Champions-League-Rekordsieger Real Madrid. Und den historischen Testspiel-Kracher gibt es sogar live im Free-TV zu sehen. ServusTV zeigt den Hit ab 18.30 Uhr live im Fernsehen und im Livestream!