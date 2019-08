Bei der perfekten Passform des Bikinis sollte sich Rita Ora vielleicht Rat bei Michelle Hunziker holen. Denn während die Schweizerin beim Urlaub in Sardinien ihre perfekt geformten Kurven im sexy Jeans-Optik-Zweiteiler zur Schau stellte, scheint bei der Musikerin das Oberteil ein wenig eingelaufen. Für sexy Einblicke am Beach ist so aber in jedem Fall gesorgt.