Sechs Anzeigen wegen Drogenbesitzes hagelte es gestern, davon drei in der Stadt Salzburg: In der Elisabeth Vorstadt erwischte die Polizei einen 18-Jährigen mit einem Joint und einer geringen Menge Cannabis. Später in der Nacht versuchten zwei Jugendliche sich einer Polzeikontrolle zu entziehen und flüchteten. Der 17-jährige Syrer und der 18-jährige Serbe konnten wenig später geschnappt werden – bei sich hatten sie insgesamt 47 Gramm Cannabiskraut.