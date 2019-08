Die „Krone“ war am Dienstag bei einer der letzten Generalproben des österreichischen Solo-Programms der Eurofighter dabei: „Wir üben die Sequenz zuerst mehrmals im Simulator, dann in großer Höhe, und tasten und bis auf 50 Meter über Grund heran“, erklärt Programmleiter und Eurofighter-Pilot Dieter Springer (Bild unten). Im Vordergrund steht dabei der Sicherheitsaspekt. „Es fliegen nur Piloten, die die meiste Erfahrung mit diesen Flügen haben“, so Springer in dem Video-Interview (siehe oben).