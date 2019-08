Eine 60-Jährige aus Freistadt lenkte ihren Pkw am 6. August gegen 12 Uhr auf der Kefermarkter Straße, L1474, in Kefermarkt Richtung Gutau. Laut eigenen Angaben nahm sie unmittelbar vor dem Ortsende Kefermarkt in einer unübersichtlichen Linkskurve plötzlich eine Fußgängerin aus Kefermarkt auf ihrem Fahrstreifen wahr.