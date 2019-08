Es ist das Ende einer jahrelangen Fahndung: Nach mehr als vier Jahren auf der Flucht ist der US-Millionär Peter Chadwick wegen des mutmaßlichen Mordes an seiner Frau in Mexiko festgenommen worden. Ein Hinweis habe zur Ergreifung des 55-Jährigen nahe Mexiko-Stadt geführt, erklärte die Polizei bei einer Pressekonferenz am Dienstag (Ortszeit).