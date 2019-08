Das Ende 2018 gegründete Hamburger Start-up AU-Schein verspricht seinen Kunden, ihnen das Wartezimmer zu ersparen. Eine kleine Gebühr via PayPal überweisen, einen Fragebogen ausfüllen und die Versicherungsnummer durchschicken - und nach kurzer Zeit kommt vom Privatarzt in Lübeck die Krankmeldung via WhatsApp. 10.000 Personen sollen den Service bereits genutzt haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Aber ist das eigentlich rechtens?