Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Bei „Toy Story“ gilt das auch für Spielzeuge, denn da können die ja schließlich auch sprechen. Und dass die hyperaktiven und mega-sympathischen Figuren immer noch ein breites Publikum unterhalten können, beweist die bereits vierte „Toy Story“ allemal. Eine nie fade Handlung, ein netter Gagparcours ohne flache Witze: So macht Animation Spaß.