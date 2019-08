Zubereitung:

Den Couscous mit 300 ml kochendem Wasser übergießen und für ca. 10 Min. quellen lassen. Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe, die Zucchini in Halbmonde und den Paprika würfelig schneiden. In einer Pfanne 1 EL Olivenöl erhitzen. Die Zucchini und Paprika hinzufügen und anbraten, gegen Ende der Bratzeit die Frühlingszwiebel beigeben. Den Couscous, das Gemüse, Currypulver, Kurkuma, Zitronensaft, restliches Olivenöl und Salz vermengen. Den Salat für 1-2 Std. durchziehen lassen. Ayurveda-Tipp: Verwenden Sie bei starker Sommerhitze nur wenige scharfe Gewürze wie Chili, Pfeffer oder Ingwer. Idealerweise bereiten Sie daher dieses Rezept mit einem milden Currypulver zu.