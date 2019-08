Handel als attraktiver Arbeitgeber

Darum kämpft er für die Anerkennung des Handels in der Öffentlichkeit. So werde man auch in Zukunft z. B. Kassierinnen brauchen: “Vielleicht nicht mehr so viele wie jetzt, dafür aber für neue Aufgaben wie die Beratung, Abwicklung oder IT, der Handel ist ein vielfältiger und attraktiver Arbeitgeber.“ Und: Wer pro Jahr 300 Millionen Euro investiert, der sichert damit auch die Zukunft: “Früher musste man eine Filiale alle 15 Jahre erneuern, heute bereits alle sieben Jahre!"