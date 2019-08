Mit „Age of Wonders: Planetfall“ können sich Fans rundenbasierter Strategie seit Dienstag auf PC, PS4 und Xbox One in die Schlacht stürzen und als eine von sechs Fraktionen - darunter auf Dinosauriern reitende Amazonen oder das Insektenvolk der Kir’ko - um ihre Vorherrschaft kämpfen. Der offizielle Release-Trailer gibt einen Einblick in den inzwischen fünften Teil der Serie.