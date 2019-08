In der neuen Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der „Kronen Zeitung“. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 8. August 2008 wird Werner Faymann mit 98,36% der Stimmen zum neuen Bundesparteiobmann der SPÖ gewählt und folgt damit auf Alfred Gusenbauer.