„Die armen Hunde litten sehr“, schimpft Richter Wassertheurer. Animal Hoarding, das Horten von Tieren, und der unverantwortliche Umgang damit: Schon zum zweiten Mal ist die Kärntnerin als Hundesammlerin erwischt worden. „Ich hatte Angst, dass mir die Tiere wieder weggenommen werden“, sagt sie, „daher ist das so passiert.“ Was genau, nennt Rat Wassertheurer, selbst Tierliebhaber, beim Namen: „Sie haben zehn Hunde mit Beruhigungsmitteln vollgestopft und sie in ein Auto gepfercht, das in der Sonne stand. Es wurde glühend heißt, die Tiere haben sehr gelitten – das können Sie nicht mehr ungeschehen machen.“